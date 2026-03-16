Бубнов высказался об игре "Рубина" при Артиге

"Игра, конечно, отличается — у Рахимова она была больше оборонительная. Если они будут в таком духе продолжать…
Сейчас "Рубин" находится недалеко от "Балтики", и я думаю, что они могут догнать и перегнать их", - сказал Бубнов в своем телеграмм-канале.
Вчера, 15 марта, казанский "Рубин" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 3:0 в матче 21 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Игор Вуячич, Егор Тесленко и Даниил Кузнецов. С 44 минуты встречи столичная команда играла в меньшинстве - красную карточку получил Максим Ненахов.
По итогам 21 сыгранного тура команда Франка Артиги располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе.