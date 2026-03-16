Черданцев назвал двух игроков, которые подвели "Спартак" в игре с "Зенитом"

Комментатор Георгий Черданцев высказался о матче "Зенита" против "Спартака".
Георгий Черданцев заявил, что Пабло Солари и Кристофер Ву подставили "Спартак" в матче против "Зенита".

"Подставил ли Солари команду? Я не понимаю, что может прийти в голову в такой момент. Когда я комментировал, предположил, что сказался конец тайма, игрок задохнулся, устал, человека переклинило. Такое бывает.

Я не думаю, что это объясняется какой-то логикой, но, конечно, команду он подвел. И Ву тоже подвел", - сказал Черданцев "Матч ТВ".

14 марта состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 0:2, пропустив два гола с пенальти.

На 43-й минуте Пабло Солари сфолил на Дугласе Сантосе, что привело к первому 11-метровому удару. Второй эпизод произошел в конце второго тайма - Кристофер Ву наступил на ногу Педро.

