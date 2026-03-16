Пятибратов высказался о драке в матче "Балтики" и ЦСКА

"Талалаев сделал поступок, за которое он должен понести наказание.Но мне не понравилось, что футболист ЦСКА толкнул тренера. Мне этот поступок непонятен и неприятен", - сказал Пятибратов в эфире "Матч ТВ".
14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
В конце компенсированного времени второго тайма произошла массовая потасовка, в результате которой Андрей Талалаев и Фабио Челестини получили красные карточки.