Пятибратов высказался о драке в матче "Балтики" и ЦСКА

Бывший тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал массовую потасовку в матче 21-го тура между "Балтикой" и ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
Пятибратов считает, что обе команды поступили неправильно, организовав потасовку.

"Талалаев сделал поступок, за которое он должен понести наказание.
Но мне не понравилось, что футболист ЦСКА толкнул тренера. Мне этот поступок непонятен и неприятен", - сказал Пятибратов в эфире "Матч ТВ".

14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В конце компенсированного времени второго тайма произошла массовая потасовка, в результате которой Андрей Талалаев и Фабио Челестини получили красные карточки.

