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Семин: в нынешнем сезоне никто заранее не выиграет чемпионат

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Российский тренер Юрий Семин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"С одной стороны, хорошо, что вверху таблицы такая интрига. Важно, что команды, которые внизу таблицы, не смирились со своим положением и в состоянии отнимать очки у лидеров. Тем интереснее будет чемпионат. В нынешнем сезоне никто заранее не выиграет чемпионат. Думаю, борьба будет до последнего", - цитирует Семина "Чемпионат".

После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от команды Сергея Семака на три очка. В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" приобрели игроков на 29,850 миллионов евро. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России в последние пять сезонов.

Сергей Семак Зенит Краснодар Динамо
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