Основное время встречи завершилось результативной ничьей - 2:2, после чего судьба путёвки решалась в серии пенальти. В ней точнее оказались хозяева - 5:4.
В составе самарского клуба по ходу матча забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов и Иван Олейников. У железнодорожников голы на свой счёт записали Николай Комличенко, реализовавший пенальти, и Александр Сильянов.
"Крылья Советов" продолжат выступление в турнире и во втором этапе полуфинала Пути регионов сыграют против ЦСКА. "Локомотив" завершил участие в Кубке России.
Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1
Голы: Олейников, 40, Ахметов, 45 - Комличенко, 38 (пен), Сильянов, 58.
Серия пенальти: Комличенко - 0:1. Баньяц - 1:1. Воробьёв - 1:1 (штанга). Галдамес - 2:1. Батраков - 2:2. Олейников - 3:2. Сарвели - 3:3. Костанца - 4:3. Морозов - 4:4. Печенин - 5:4.
"Крылья Советов": Кокарев, Ороз, Божин, Чернов, Печенин, Рассказов (Галдамес, 74), Ахметов (Хубулов, 80), Бабкин (Баньяц, 87), Костанца, Олейников, Чинеду.
"Локомотив": Лантратов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Рамирес (Фассон, 46), Пруцев (Воробьёв, 76), Годяев (Карпукас, 56), Батраков, Руденко (Сарвели, 70), Мялковский (Бакаев, 46), Комличенко.
Предупреждения: Батраков, 20, Печенин, 37, Чинеду, 56, Костанца, 86, Хубулов, 90+4.
"Крылья Советов" в серии пенальти победили "Локомотив" и прошли дальше в Кубке России
