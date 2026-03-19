Переходные игры между представителями Премьер-лиги и Первой лиги запланированы на 20 и 23 мая. В них примут участие команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, а также клубы, финишировавшие третьими и четвёртыми в Первой лиге. Хозяева первых матчей будут определены с помощью жеребьёвки.
Победители противостояний получат путёвки в Премьер-лигу на следующий сезон.
Внизу таблицы сейчас "Оренбург" (18 очков) и "Сочи" (9), тогда как места в зоне стыков занимают "Пари НН" и "Крылья Советов", имеющие по 20 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Определены даты стыковых матчей за место в РПЛ
