Определены даты стыковых матчей за место в РПЛ

Названы даты переходных матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: РПЛ
Переходные игры между представителями Премьер-лиги и Первой лиги запланированы на 20 и 23 мая. В них примут участие команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, а также клубы, финишировавшие третьими и четвёртыми в Первой лиге. Хозяева первых матчей будут определены с помощью жеребьёвки.

Победители противостояний получат путёвки в Премьер-лигу на следующий сезон.

Внизу таблицы сейчас "Оренбург" (18 очков) и "Сочи" (9), тогда как места в зоне стыков занимают "Пари НН" и "Крылья Советов", имеющие по 20 баллов.

Источник: "Матч ТВ"

