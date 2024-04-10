– Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.
Напомним, Александр Соболев является игроком московского “Спартака” с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне российский футболист забил девять голов и оформил семь результативных передач за 24 матчей во всех турнирах.
Источник: Metaratings
Агент: ко мне обращались от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по Соболеву
Футбольный агент Сергей Галунов сообщил, что форвард московского “Спартака” Александр Соболев интересен клубам из Европы.
Фото: "Матч ТВ"