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Агент: ко мне обращались от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по Соболеву

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Футбольный агент Сергей Галунов сообщил, что форвард московского “Спартака” Александр Соболев интересен клубам из Европы.
Фото: "Матч ТВ"
– Ко мне обращались недавно от двух европейских клубов из топ-5 чемпионатов по Александру Соболеву. Возможно, вернутся назад в летнее трансферное окно.

Напомним, Александр Соболев является игроком московского “Спартака” с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне российский футболист забил девять голов и оформил семь результативных передач за 24 матчей во всех турнирах.

Источник: Metaratings

Александр Соболев Спартак
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