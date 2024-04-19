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Келлвен: Чалову пора в Европу? Безо всякого сомнения. Фёдор мечтает играть в Европе.

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Защитник ЦСКА Келлвен высказался о своем одноклубнике Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Чалову пора в Европу? Безо всякого сомнения. Фёдор мечтает играть в Европе. Чалов — отличный игрок. Считаю, что не только он готов к Европе, но и Ваня Обляков. Они оба имеют все шансы заиграть в европейском чемпионате", - цитирует Келлвена Sport24.

В текущем сезоне Федор Чалов провел за московский ЦСКА 33 матча и отметился тринадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 12 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий хочет продолжить карьеру в европейской лиге. После 23-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на десять очков.

Келлвен ЦСКА Федор Чалов
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