"Чалову пора в Европу? Безо всякого сомнения. Фёдор мечтает играть в Европе. Чалов — отличный игрок. Считаю, что не только он готов к Европе, но и Ваня Обляков. Они оба имеют все шансы заиграть в европейском чемпионате", - цитирует Келлвена Sport24.
В текущем сезоне Федор Чалов провел за московский ЦСКА 33 матча и отметился тринадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 12 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий хочет продолжить карьеру в европейской лиге. После 23-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на десять очков.
Келлвен: Чалову пора в Европу? Безо всякого сомнения. Фёдор мечтает играть в Европе.
Защитник ЦСКА Келлвен высказался о своем одноклубнике Федоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА