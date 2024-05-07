"Я знал что-то о России до переезда сюда. В российском чемпионате играют несколько чилийцев. Раньше я следил за российскими командами, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому, естественно, я знал о России, знал, что здесь высокий уровень футбола, поэтому, собственно, и переехал сюда", - цитирует Сааведру Metaratings.
Сааведра перешел в "Сочи" из чилийского "Универсидад Католика" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Полузащитник провел за южан десять матчей и отметился одним забитым мячом в ворота московского "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ (2:3). Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт чилийца с клубом рассчитан до лета 2027 года. После 27-ми сыгранных туров команда Роберта Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков. В следующем туре южане сыграют с "Пари НН".
Игрок "Сочи" Сааведра: знал что-то о России до переезда сюда, следил за российским клубами в еврокубках
Полузащитник "Сочи" Игнасио Сааведра поделился своими впечатлениями от переезда в Россию.
Фото: ФК "Сочи"