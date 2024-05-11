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Камоцци: в матче с "Краснодаром" фаворит - "Спартак", так будет всегда

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Экс-советник президента в московском "Спартаке" Франко Камоцци назвал "красно-белых" фаворитом матча 28-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"В этом матче для меня фаворит "Спартак", так будет всегда. Надеюсь, команда выиграет сегодня", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

"Спартак" и "Краснодар" встретятся в очном матче в Москве 11-го мая. В турнирной таблице РПЛ команды занимают, соответственно, 5-е и 2-е места. "Красно-белые" в 27-ми матчах набрали 43 очка. У "Краснодара" 50 очков в том же количестве матчей, а отставание от лидирующего "Зенита" составляет 1 очко.

Спартак Краснодар Франко Камоцци
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