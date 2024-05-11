ЦСКА – команда, у которой прослеживается какая-то организация игры. Но они допускают много ошибок. И пропускают много голов. Это очень странно. Потому, что ворота армейцев защищает один из лучших наших голкиперов. А защитники ЦСКА совершают такие ляпы, что даже Акинфеев выручить не может. Просто не будет, это и так понятно. "Зенит" – раздражитель, принципиальный соперник", - заявил Канищев.
"Зенит" и ЦСКА встретятся в рамках 28-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 11-го мая. В турнирной таблице текущего сезона после 27-ми туров команды разделяют 12 очков. ЦСКА с 39-ю очками занимает 8-ю строчку. "Зенит" с 51-м очком лидирует в чемпионате.
Через четыре дня "Зенит" и ЦСКА вновь встретятся друг с другом - теперь в рамках ответного финального матча Пути РПЛ в Кубке России. Игра пройдет 15-го мая. Первый матч в Москве завершился ничейным результатом (1:1).
Источник: "РБ Спорт"
Канищев: "Зенит" для ЦСКА – раздражитель, принципиальный соперник
Экс-футболист "Зенита" Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между "сине-бело-голубыми" и ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Зенита"