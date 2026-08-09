Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу "быков".
- "Краснодар" - молодцы, показали классный футбол. Они выиграли по делу, ни у кого не может быть вопросов. Могу сказать, что «быки» точно в чемпионской гонке, у них всё для этого есть. Более того, вы же видите, что и без Кордобы "Краснодар" может добиваться результата. Думаю, пару игроков они ещё возьмут, и тогда станут ещё сильнее. То ли ещё будет, - сказал Сафонов.
"Краснодар" одержал третью победу подряд на старте РПЛ. "Быки" набрали девять очков и стали единоличными лидерами турнирной таблицы чемпионата России.
Агент Сафонов: "Краснодар" и без Кордобы может добиваться результата
Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 3-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Краснодар"