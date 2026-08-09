"Зенит" проиграл команде, находившейся на последнем месте

Счет в матче открыл Максим Глушенков, затем во втором тайме Гарибян сделал дубль и принес первые очки в сезоне своей команде.
"Зенит" остался на первом месте с 6 очками, "Родина" поднялась на 11-ю строчку с 3 баллами.
Чемпионат России
3 тур
Голы: Глушенков, 23 - Гарибян, 59, 65.
"Зенит": Адамов, Мантуан (Дуглас Сантос, 77), Дивеев, Нино (Алип, 87), Вега, Барриос (Ерохин, 77), Вендел (Андраде, 87), Глушенков, Педро, Соболев, Фелипе Аугусто (Луис Энрике, 64).
"Родина": Волков, Бессмертный, Мещанинов, Тананеев, Гогличидзе, Фищенко (Мусаев, 49), Посо (Егорычев, 75), Рейна, Абдусаламов (Бакаев, 46), Максименко (Мансилья, 84), Тимошенко (Гарибян, 46).
Предупреждения: Вендел, 30, Тананеев, 41.