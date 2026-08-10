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Шалимов назвал матч "Спартак" - "Краснодар" лучшим на старте сезона РПЛ

Игорь Шалимов высоко оценил встречу "Спартака" и "Краснодара" в третьем туре чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
Тренер сборной России назвал этот матч лучшим с начала нынешнего сезона РПЛ. По мнению Шалимова, игра получилась зрелищнее, чем он ожидал.

- Я не ожидал, что матч будет настолько смотрибельным. Было много борьбы, но качественные действия. Кроме первого мяча, мы не увидели грубых ошибок. Я уверен, что это лучшая игра первых туров нынешнего сезона. "Краснодар" владел преимуществом и играл поинтереснее. Думаю, что "Краснодар" одержал заслуженную победу, - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

"Краснодар" выиграл со счётом 2:1 и одержал третью победу подряд в РПЛ. С девятью очками команда Мурада Мусаева единолично возглавляет таблицу. "Спартак" с шестью баллами располагается на третьей позиции.

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