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Орлов: лидеры по качеству игры в РПЛ - "Ахмат" и "Спартак"

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал команды, которые, по его мнению, показывают лучший футбол в РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
"У нас сегодня лидеры по игре - это "Ахмат", который одержал пять побед подряд, и московский "Спартак", не проигрывающий шесть матчей. Они сейчас задают тон. Но они не участвуют в золотой гонке. А кандидаты в чемпионы играют с перепадами, ошибками", - цитирует Орлова "Чемпионат".

Московский "Спартак" уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля, под руководством которого начинал сезон, 15-го апреля. Команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавил босниец Владимир Слишкович. Под его руководством "Спартак" одержал три победы и трижды сыграл вничью в 6-ти матчах РПЛ и Кубка России. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает 5-е место с 43-мя очками.

Из "Ахмата" был уволен главный тренер Мирослав Ромащенко. Его место занял известный по работе во главе сборной Казахстана Магомед Адиев. После 2-х поражений в первых 2-х матчах под руководством нового тренера (0:2 - от "Локомотива" и 1:7 - от "Балтики") "Ахмат" выдал 5-матчевую победную серию, включающую в себя победу над ЦСКА (2:1) в 25-м туре, над "Краснодаром" (1:0) в 27-м туре и над "Крыльями Советов" (2:0) - в 28-м. Серия побед позволила "Ахмату" набрать 35 очков в сезоне и оторваться от зоны вылета.

Геннадий Орлов Спартак Ахмат
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