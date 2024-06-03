"Сейчас идет переговорный процесс по поводу продления контракта со сборной. Какие-то новые требования я не выдвигал, но есть нюансы, касающиеся персонала. Сейчас вероятность, что продлю контракт со сборной - 50 на 50", - приводит слова Карпина Sport24.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021-го года. Действующее соглашение специалиста со сборной рассчитано до 31-го июля текущего года. Под руководством Карпина сборная России провела 17 матчей, в которых одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла.
Валерий Карпин совмещает работу в сборной России с должностью главного тренера в "Ростове". Контракт Карпина с "Ростовом" также истекал летом 2024-го года, но стороны подписали новое соглашение до лета 2026-го года.
Карпин - о продлении контракта со сборной России: шансы - 50 на 50
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился деталями переговоров с РФС о новом контракте.
Фото: официальный сайт РФС