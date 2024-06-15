Как сообщает источник, контракт заключен до 2026 года и при соглашении сторон может быть продлен на 2 года. Точной суммы неустойки в контракте не прописано, поэтому подмосковные "Химки" планируют выплатить Талалаеву 3 зарплаты по 2 млн рублей и бонусы за выход в РПЛ. Также Андрею Викторовичу в качестве альтернативы может быть предложена работа в молодежной команде "Химок".
Напомним, что по итогам сезона 23/24 "Химки" заняли в Первой лиге 1 место, набрав 66 очков, и вышли в российскую премьер-лигу. Также повышения в классе добились махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон".
Источник: telegram-канал Ивана Карпова
Журналист Карпов: Талалаев может получить 20 млн рублей неустойки за увольнение из "Химок"
Главный тренер "Химок" может получить около 20 млн рублей за увольнение из подмосковной команды.
Фото: "Матч ТВ"