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Агент: переход Дркушича в "Краснодар"? Все возможно

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Футбольный агент Младен Ратковица, работающий с защитником "Сочи" Ваней Дркушичем, не исключил возможность перехода игрока в "Краснодар".
Фото: Reuters
"Переход Дркушича в "Краснодар"? Все возможно. Мы ведем переговоры с клубами из России, но также и из других стран. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше", - цитирует агента "РБ Спорт".

Центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич играет за "Сочи" с 2022 года. В этом сезоне 24-летний футболист провел за "барсов" 24 матча в РПЛ и Кубке России и отметился двумя забитыми голами. Трудовое соглашение игрока с сочинским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость словенца в 3 миллиона евро.

Ваня Дркушич Сочи Краснодар Российские трансферы
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