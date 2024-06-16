"Переход Дркушича в "Краснодар"? Все возможно. Мы ведем переговоры с клубами из России, но также и из других стран. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше", - цитирует агента "РБ Спорт".
Центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич играет за "Сочи" с 2022 года. В этом сезоне 24-летний футболист провел за "барсов" 24 матча в РПЛ и Кубке России и отметился двумя забитыми голами. Трудовое соглашение игрока с сочинским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость словенца в 3 миллиона евро.
Агент: переход Дркушича в "Краснодар"? Все возможно
Футбольный агент Младен Ратковица, работающий с защитником "Сочи" Ваней Дркушичем, не исключил возможность перехода игрока в "Краснодар".
Фото: Reuters