"Действительно, Худяков близок к переходу в "Штурм". Работа в этом направлении ведется давно. Все условия личного контракта утверждены, сейчас оформляются необходимые документы для выезда в Австрию и прохождения медицинского осмотра", - цитирует Шпинева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, о том, что чемпион Австрии "Штурм" готов подписать контракт с воспитанником "Локомотива" Даниилом Худяковым. 20-летний вратарь покинул московский клуб на правах свободного агента. Таким образом, "Штурм" может подписать россиянина на бесплатной основе.
В минувшем сезоне Даниил Худяков не провел ни одного матча за "Локомотив". В иерархии вратарей "железнодорожников" он был третьим после Ильи Лантратова и Маринато Гильерме. Всего за родной клуб Худяков провел 34 матча, в том числе 2 - в Лиге Европы сезона 2021/22.
Агент - о трансфере Худякова в "Штурм": все условия утверждены, сейчас оформляются документы для выезда в Австрию
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы голкипера Даниила Худякова, прокомментировал новости о возможном переходе своего клиента в австрийский "Штурм".
Фото: "Матч ТВ"