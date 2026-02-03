По данным источника, петербургский клуб действительно направил официальное предложение "Фенербахче" по 22-летнему колумбийскому форварду.
Однако ключевой вопрос сделки по-прежнему остаётся нерешённым - "Зениту" пока не удалось достичь договорённости с "Аль-Насром", которому принадлежат права на игрока.
Ранее сообщалось, что игрок вылетел в Россию для оформления перехода. Эта информация не соответствует действительности - нападающий в Россию не прилетал.
Дуран не прилетал в Россию для перехода в "Зенит" - источник
Журналист Пипе Сьерра сообщил новые детали о возможном переходе нападающего Джона Дурана в "Зенит", опровергнув информацию о прибытии футболиста в Россию.
Фото: Getty Images