Агент Сафонов поделился своим мнением о Зимнем кубке РПЛ

- В этом турнире есть смысл, но делать глобальны выводы не надо. Болельщики соскучились по большому футболу.
На турнире нет фаворитов, так как все команды играют, чтобы опробовать схемы, новичков.Думаю, это совпадение, что команда, которая побеждает на этом турнире, не выигрывает РПЛ, - приводит слова Сафонова Metaratings.
Сегодня, 3 февраля, состоится первый матч Зимнего кубка РПЛ - в этой встрече сыграют петербургский "Зенит" и московское "Динамо", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по столичному времени. Также сегодня состоится матч ЦСКА - "Краснодар", начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Напомним, что в прошлом году чемпионом Зимнего кубка РПЛ стал петербургский "Зенит", по итогам прошлого сезона команда стала серебряным призером чемпионата России, а чемпионом страны стал "Краснодар".