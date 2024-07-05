"Они будут претендовать на четвёртое-пятое место и будут кричать, что кто-то мешает, кто-то убивает "Спартак". Болельщиков жалко, у меня столько друзей болеет за "Спартак". Каждый год в "Спартаке" все хотят удивить, но что-то не удивляют", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в Пути регионов турнира калининградской "Балтике" со счётом 0:1. Обладателем трофея стал петербургский "Зенит", одержавший победу над балтийцами со счётом 2:1.
В апреле руководство клуба объявило об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера - на этот пост был назначен Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Канчельскис: "Спартак" будет претендовать на четвёртое-пятое место и кричать, что их кто-то убивает
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что в следующем сезоне московский "Спартак" не будет бороться за чемпионство в РПЛ.
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