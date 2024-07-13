У "Крыльев" были предложения по Писарскому от клубов РПЛ и ФНЛ. Пока футболист не принял решение о своем будущем. Мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу", - цитирует Андреева Sport24.
В завершившемся сезоне Владимир Писарский провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 22 матча и отметился четырьмя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В завершившемся сезоне самарцы заняли девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 41 очко. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Игоря Осинькина сыграет на домашнем стадионе с "Зенитом".
Гендир "Крыльев Советов": мы готовы как отпустить Писарского в аренду, так и оформить полноценную продажу
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев заявил, что клуб готов отпустить нападающего Владимира Писарского.
Фото: ФК "Крылья Советов"