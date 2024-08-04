- Честно говоря, давно не помню такой игры, когда любая атака, любой навес заканчивались бы голом. Оборона, конечно, у "Оренбурга" слабенькая, но в целом команда у них неплохая. Тем не менее игру в защите им нужно поправлять. ЦСКА же в своей хорошей манере, надёжно, выиграл в этом матче на классе. Никаких серьезных замечаний к команде нет, только что дали сопернику забить мяч головой.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев - о матче ЦСКА - "Оренбург": давно не помню такой игры, когда любая атака, любой навес заканчивались бы голом
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info крупную победу армейцев над "Оренбургом" в третьем туре РПЛ (5:1).
Фото: ФК "Оренбург"