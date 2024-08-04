Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
Ахмат
20:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
0 - 2 0 2
Сочи2 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Родина
20:00
КАМАЗНе начат

Пономарев - о матче ЦСКА - "Оренбург": давно не помню такой игры, когда любая атака, любой навес заканчивались бы голом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info крупную победу армейцев над "Оренбургом" в третьем туре РПЛ (5:1).
Фото: ФК "Оренбург"
- Честно говоря, давно не помню такой игры, когда любая атака, любой навес заканчивались бы голом. Оборона, конечно, у "Оренбурга" слабенькая, но в целом команда у них неплохая. Тем не менее игру в защите им нужно поправлять. ЦСКА же в своей хорошей манере, надёжно, выиграл в этом матче на классе. Никаких серьезных замечаний к команде нет, только что дали сопернику забить мяч головой.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Владимир Пономарев ЦСКА Оренбург
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится