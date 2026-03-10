Представитель Дзюбы рассказал, планирует ли форвард завершать карьеру

- Могу опровергнуть эту информацию. Артема вчера спросили про "Спартак", на что он ответил, что летом решит и будет думать о будущем.
Ситуация не менялась, решения о завершении карьеры нет, - цитирует Гольдмана "СЭ".
Ранее журналист Максим Никитин сообщил, что Артем Дзюба принял решение завершить карьеру профессионального футболиста по окончании текущего сезона. Также он отметил, что после завершения карьеры футболист будет выступать за медиафутбольный клуб.
В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге 18 матчей и отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Дзюба в 2025 году стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной России и чемпионата России.