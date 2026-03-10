Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Бывший российский арбитр оценил судейство в матче "Спартак" - "Акрон"

Бывший российский арбитр Игорь Федотов оценил работу арбитров в матче 20 тура РПЛ "Спартак" - "Акрон" (4:3).
Фото: ФК "Спартак"
По словам Федотова, единственным сложным моментом был пенальти в ворота "Спартака".

- Единственный сложный момент — 55-я минута. Дмитриев совершил фол по неосторожности в своей штрафной. Прямая нога, шипы, в мяч не сыграл — вместо этого попал по голеностопу Беншимола в воздухе.
Танашев назначил 11-метровый в ворота "Спартака" после вмешательства VAR. Сложный момент для восприятия, полёт мяча здесь считается вторичным признаком, - цитирует Федотова "Чемпионат".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос, в составе гостей - Максим Болдырев (дубль) и Жилсон Беншимол (пенальти).

По итогам 20 сыгранных туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 11 строчке с 21 баллом.

