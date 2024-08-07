"Я считаю, у нас все трансферы очень хорошие, то, как ребята вошли в коллектив, это подтверждает. Бессмысленно говорить, кто сейчас лучший в "Зените", потому что играет команда. Но хочу отметить взаимодействие Глушенкова и Вендела - оно на высочайшем уровне", - цитирует Медведева ТАСС.
"Зенит" купил Максима Глушенкова у московского "Локомотива" этим летом за 6,3 млн евро. В первых пяти матчах нового сезона атакующий полузащитник в составе новой команды забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.
Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В первых пяти играх сезона-2024/25 26-летний бразилец забил один гол и отдал восемь голевых передач.
Медведев: взаимодействие Глушенкова и Вендела на высочайшем уровне
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев оценил трансферную кампанию петербургского клуба и его игру в начале сезона-2024/25.
Фото: "РИА Новости"