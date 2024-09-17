"Конечно, Глушенков - хороший игрок, он очень хорошо стартовал в текущем сезоне. Но это не отменяет того, что "Зенит" великолепно укомплектован, а отсутствие одного, даже такого важного футболиста, не должно как-то сказаться на результатах команды. В "Зените" на каждой позиции есть два высококачественных футболиста", - высказался Газзаев.
Максим Глушенков присоединился к "Зениту" этим летом, перейдя из московского "Локомотива". 25-летний нападающий в семи матчах за сине-бело-голубых забил 9 голов и отдал один ассист. Сейчас футболист восстанавливается после перелома лучевой кости руки, полученного в августе в игре против подмосковных "Химок" (1:1). Максиму сделали операцию, точные сроки возвращения не назывались, но игрок выполняет некоторые упражнения на тренировках команды.
Петербургский "Зенит" после восьми туров РПЛ занимает первое место в таблице, набрав 20 очков. Ближайшие соперники, "Локомотив" и "Краснодар", имею в своем активе по 18 баллов. Следующую игру петербуржцы проведут дома против воронежского "Факела".
Источник: Metaratings
Газзаев: отсутствие Глушенкова не должно как-то сказаться на результатах "Зенита"
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнению по поводу того, как отсутствие нападающего "Зенита" Максима Глушенкова скажется на результатах команды.
Фото: ФК "Зенит"