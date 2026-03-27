Россия
3 - 1 3 1
НикарагуаЗавершен
Швейцария
22:45
ГерманияНе начат
Нидерланды
22:45
НорвегияНе начат
Испания
23:00
СербияНе начат

Ловчев: к Максименко в "Спартаке" есть вопросы

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев отметил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Ловчева, неуверенно играет не только нынешний основной голкипер спартаковцев, но и линия обороны команды.

"Есть вопросы и к Максименко, и к обороне, и ко всем. Я застал великих вратарей: Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. Я назвал четырех выдающихся голкиперов.

В "Спартаке" всегда были вратари высочайшего класса, а сейчас их нет на протяжении долгого времени. Максименко играет то лучше, то хуже, но в этот ряд, который я перечислил, я его поставить не могу", — передаёт слова Ловчева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Максименко на данный момент провёл 24 матча в чемпионате и Кубке России, в 7 из которых отыграл на ноль. В остальных 17 поединках вратарь пропустил 35 мячей.

