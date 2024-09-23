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Тюкавин: думал, что после нашего удаления "Спартак" побежит атаковать, а они сели. Странно. Я удивлен

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Хороший тяжелый матч, а также у нас произошло удаление. Так что результат нормальный. "Спартак" сел к своим воротам, поэтому мы начали давить. Я удивлен. Думал, что они побегут атаковать, а они сели. Странно", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 9-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и "Динамо". Столичное дерби завершилось вничью со счетом 2:2. Красно-белые вели в счете и с 74-й минуты играли в большинстве, однако упустили победу, пропустив на четвертой компенсированной к основному времени матча минуте. Ничью для своей команды вырвал нападающий Константин Тюкавин, оформивший в этой игре дубль.

По итогам тура "Динамо" набрало 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. От топ-3 бело-голубых отделяет на данный момент 4 балла.

Константин Тюкавин Динамо Спартак
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