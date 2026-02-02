По данным источника, стороны договорились о трансфере хавбека Гаэтана Перрена. Футболист перебрался в "Краснодар" из французского "Осера" в июле 2025 года за 5 млн евро. В первой части сезона 2025/2026 Перрен провел в составе "быков" 20 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Контракт Перрена с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.
Ранее СМИ сообщали, что в аренде хавбека был заинтересован его бывший клуб "Осер", за который он выступал с 2021 по 2025 год (155 матчей, 28 голов, 25 результативных передач, 1 трофей).
"Лилль" согласовал переход полузащитника "Краснодара" — источник
Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что состав французского "Лилля" пополнит полузащитник российского "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"