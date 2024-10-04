"Главная цель - идти от игры к игре, побеждать в каждом матче и приносить пользу "Ростову". Пока нет мыслей о переходе в российский топ-клуб или европейскую команду. Все мысли о "Ростове", - цитирует игрока "Чемпионат".
Андрей Лангович, играющий на позиции правого защитника, является воспитанником Академии "Ростова". Его контракт с клубом рассчитан до
30 июня 2028 года. За команду Валерия Карпина 21-летний игрок провел 94 матча, в которых отметился 6 забитыми голами и 6 голевыми передачами. В текущем сезоне Лангович записал в свой актив 2+3 по системе гол плюс пас в 14 играх РПЛ и Кубка России.
Защитник "Ростова" Лангович: пока нет мыслей о переходе в российский топ-клуб или европейскую команду
Защитник "Ростова" Андрей Лангович заявил, что полностью сосредоточен на выступлениях за ростовскую команду.
Фото: ФК "Ростов"