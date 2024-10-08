"До зимы, я думаю, вполне возможно, "Зенит" будет лихорадить. А зимой, естественно, Семак разберется уже окончательно и точно. Но вот сейчас пока что так. И, скажем так, целостности в игре "Зенита" нет, в таком плане, в котором хочет ее видеть любой тренер. В этом плане "Зениту" поскорее бы разобраться и со схемой, и с тем, кто должен выходить в стартовом составе, на каких позициях", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
После 11-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками в своем активе. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Команда Сергея Семака гарантировала досрочный выход с первого места группы D Кубка России, набрав в 5-ти турах 13 очков. Напомним, что петербуржцы играют в одном квартете с казанским "Рубином", тольяттинским "Акроном" и воронежским "Факелом".
В мае "Зенит" отпразднует 100 лет со дня основания клуба, напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет. По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Радимов: возможно, "Зенит" будет лихорадить до зимы, потом Семак разберется
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о текущих результатах сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"