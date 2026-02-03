Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 0 3 0
ВождовацЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Арсенал ТулаЗавершен

"Притирка продолжается. Все самое главное - впереди". Игрок "Динамо" Мх - о Евсееве

Вратарь махачкалинского "Динамо" Тимур Магомедов ответил, закончилась ли притирка с новым главным тренером команды Вадимом Евсеевым.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Притирка продолжается. Все самое главное - впереди. Главная проверка - предстоящая игра РПЛ с "Рубином", - передает слова Магомедова "Матч ТВ".

29 декабря махачкалинское "Динамо" объявило о назначении Вадима Евсеева новым главным тренером команды.

Напомним, сегодня, 2 февраля, команда Евсеева разгромила в контрольном матче на сборах тульский "Арсенал" со счетом 4:0.

