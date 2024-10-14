"Я бы не сказал, что "Динамо" в этом году играет хуже, чем в прошлом. В этом сезоне команда показала несколько хороших игр, а к причинам неудач я могу отнести частый отъезд южноамериканских футболистов. Перелёты отбирают силы, адаптация тоже занимает время. "Динамо" нужна стабильность. Отдельные матчи команда проводит ярко, она имеет свой стиль, всегда настроена на борьбу. Когда "Динамо" сбалансирует оборону и атаку, тогда придут очки", - приводит слова Сёмина Metaratings.
Московское "Динамо" в сезоне-2024/25 после 11 туров Российской Премьер-лиги, набрав 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 3 поражения, разница мячей 19:12), занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре подопечные Марцела Лички 20 октября на выезде сыграют с казанским "Рубином". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
В после 5 туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Динамо", набрав 8 очков, занимает второе место в группе А, опережая махачкалинское "Динамо" за счёт преимущества по результатам личных встреч. В 6-м туре бело-голубые 24 октября на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов".
Сёмин: очки придут, когда "Динамо" сбалансирует оборону и атаку
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил выступление московского "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва