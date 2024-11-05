"Команде нужно вылезать из определенной ямы, в которую она попала. Слишком много негатива рядом со "Спартаком", нужно выигрывать каждый матч, а не делить их [по важности] на разные турниры. У "Ростова" же в чемпионате дела не очень хорошо идут, поэтому в Кубке будет ротация состава. Думаю, что "Спартак" будет фаворитом, в первой игре всё и решится", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".
Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и "Ростовом" состоится 5 ноября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток главный судья Василий Казарцев должен дать в 18:30 по московскому времени. Портал Rusfootball.info организует текстовую трансляцию данной игры.
Ответный матч пройдёт 27 ноября в Ростове-на-Дону.
На групповом этапе "Спартак" за шесть матчей набрал 15 очков и занял первое место в группе А. "Ростов", в свою очередь, набрал 11 очков и занял второе место в группе В, пропустив вперёд московский "Локомотив.
Пименов: "Спартаку" нужно вылезать из ямы, в которую он попал, и выигрывать у "Ростова"
Бывший игрок сборной России по футболу Руслан Пименов поделился своим мнением о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"