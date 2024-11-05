- Причин поражения может быть много. Мы доминировали в первом тайме, показывали хороший футбол. Но разницу в итоге решили забитый и незабитый пенальти. В целом игра и ее содержание мне понравились. Во втором тайме не хватало качества в завершении. Еще раз повторю: игрой и ее содержанием я доволен, результатом — нет. Впереди ответный матч. Если мы сыграем лучше, вполне реально пройти дальше в Кубке. Отдам должное "Ростову" и Валерию Карпину.
Во вторник, 5 ноября, состоялся первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором "Спартак" принимал на своем поле "Ростов". Игра проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Напомним, на 44-й минуте первого тайма полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не сумел реализовать пенальти. Ответная встреча в Ростове пройдет 27 ноября.
Благодаря этой победе команда Валерия Карпина прервала свою двухматчевую проигрышную серию.
После 14 туров РПЛ "Спартак" набрал 25 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. От топ-3 подопечные Деяна Станковича отстают на шесть баллов.
Источник: "СЭ"
Станкович: игрой и ее содержанием я доволен, результатом - нет. Отдам должное "Ростову" и Карпину
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович высказался после поражения от "Ростова" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Фото: ФК "Спартак"