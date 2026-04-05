Мор объяснил результативность Соболева после зимней паузы

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Эдуард Мор заявил, что у Александра Соболева отсутствуют сильные конкуренты в "Зените".

"Ушли основные конкуренты Соболева в лице Лусиано и Кассьерры. Дуран, на которого ориентировались как на первого номера, форму не набрал. Соболев играет раскрепощённо, набрал хорошую форму.

У него появилась уверенность в себе. Отсутствие сильных конкурентов ему помогает", - сказал Мор "Чемпионату".

Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. После возобновления сезона нападающий провел 7 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу за сине-бело-голубых. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

