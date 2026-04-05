Экс-тренера "Зенита" Луческу ввели в искусственную кому - СМИ

Состояние бывшего тренера "Зенита" Мирчи Луческу ухудшилось.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, румынский специалист находится в реанимации университетской больницы Бухареста в состоянии искусственной комы.

В конце марта 2026 года Мирча Луческу потерял сознание на тренировке сборной Румынии и был госпитализирован. 3 апреля тренер перенес острый инфаркт миокарда.

Румынский специалист возглавлял петербургский "Зенит" с 2016 по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые провел 41 матч, одержали 26 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Источник: DigiSport

