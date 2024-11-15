При этом Шунин отметил, что не готов соглашаться на любой вариант продолжения карьеры.
- Я не готов соглашаться на любое предложение, которое появится. Вопрос в предложении, которое меня устроит. Зимой хочу присоединиться к какому-то клубу, если будет хороший вариант, - цитирует Шунина "Матч ТВ".
Напомним, прошлым летом 37-летний голкипер покинул "Динамо". За столичный клуб он выступал на протяжении всей своей карьеры. Шунин провел за московское "Динамо" 366 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 408 голов. В 125 встречах голкипер сохранил свои ворота "сухими".
Экс-вратарь "Динамо" Шунин: я не готов соглашаться на любое предложение, которое появится
Антон Шунин, который с лета находится без клуба, рассказал, что зимой надеется присоединиться к новой команде.
Фото: ФК "Динамо"