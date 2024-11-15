Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
20:00
ЛитваНе начат
Дания
22:45
ИспанияНе начат
Португалия
22:45
ПольшаНе начат
Шотландия
22:45
ХорватияНе начат
Люксембург
22:45
БолгарияНе начат
Северная Ирландия
22:45
БеларусьНе начат
Сан-Марино
22:45
ГибралтарНе начат
Румыния
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
БрунейНе начат

Экс-вратарь "Динамо" Шунин: я не готов соглашаться на любое предложение, которое появится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Антон Шунин, который с лета находится без клуба, рассказал, что зимой надеется присоединиться к новой команде.
Фото: ФК "Динамо"
При этом Шунин отметил, что не готов соглашаться на любой вариант продолжения карьеры.

- Я не готов соглашаться на любое предложение, которое появится. Вопрос в предложении, которое меня устроит. Зимой хочу присоединиться к какому-то клубу, если будет хороший вариант, - цитирует Шунина "Матч ТВ".

Напомним, прошлым летом 37-летний голкипер покинул "Динамо". За столичный клуб он выступал на протяжении всей своей карьеры. Шунин провел за московское "Динамо" 366 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 408 голов. В 125 встречах голкипер сохранил свои ворота "сухими".

Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится