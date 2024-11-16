- Это бардак. Смешно было смотреть. Такие матчи не нужны, лучше сыграть с "Зенитом", "Спартаком" или ЦСКА. Там хотя бы будет сопротивление.
Вам самим не смешно было? Сыграли бы с "Краснодаром" в этом городе, было бы лучше, - передает слова Канчельскиса "Матч ТВ".
Напомним, в пятницу сборная России принимала сборную Брунея и добилась победы со счетом 11:0, которая стала самой крупной в истории российской национальной команды.
В следующем поединке сборная России примет национальную команду Сирии, игра состоится 19 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
В настоящее время сборная России отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские встречи. На сборе в сентябре сборная обыграла Вьетнам, забив три безответных мяча. В октябре сбор прошел без матчей.
Канчельскис - про 11:0 с Брунеем: смешно было смотреть, бардак. Вам не смешно? Такие матчи не нужны
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на вчерашнюю крупную победу команды Валерия Карпина.
Фото: Сборная России по футболу