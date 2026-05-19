Дркушич: Дуран заслужил медаль - он был частью команды

- Да, Дуран не приехал на последний матч. Но мы все выиграли чемпионство, так что рад за каждого.
Конечно, Джон заслужил медаль, ведь был частью команды. Но я не понял, почему у него не получилось тут, - цитирует Дркушича Metaratings.
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права выкупа. Всего он провел за сине-бело-голубых во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти). Перед 30 туром чемпионата России "Зенит" объявил, что Дуран покинул расположение команды по личным обстоятельствам.
В 30 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака одержала выездную победу над "Ростовом" со счетом 1:0 и стала чемпионом России, завоевав седьмой титул за восемь лет.