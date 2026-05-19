"Динамо" может подписать этим летом защитника "Зенита"

Бело-голубые ищут усиление на правый фланг защиты.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, московское "Динамо" планирует летом усилить правый фланг обороны, подписав игрока с российским гражданством. Сообщается, что в качестве потенциальных новичков рассматриваются Арсен Адамов из "Зенита" и Николай Рассказов из "Крыльев Советов".

Отмечается, что контракты обоих футболистов с их нынешними клубами истекают летом, что позволяет им перейти в стан бело-голубых без необходимости выплаты компенсации.

Подчеркивается, что кандидатуру Адамова продвигает лично спортивный директор москвичей Желько Бувач, в то время как Рассказов вызывает интерес у главного тренера команды Ролана Гусева.

В этом сезоне 26-летний Адамов принялу частие в 9 матчах за петербуржцев, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. 28-летний Рассказов записал на свой счет 1+4 по системе гол плюс пас в 36 играх за самарцев в РПЛ и Кубке России.

Источник: "СЭ"

