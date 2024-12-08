"Первые 15 минут у нас всё шло хорошо, играли на половине соперника. Плюс потом забили, но мы начали сами себе усложнять ситуацию: терять легкие мячи на нашей половине поля, давать сопернику уверенность. Во втором тайме были возможности забить и после второго гола мы, к сожалению, успокоились. В итоге соперник нам забил. Одна ошибка может поменять всю игру. К счастью, этого не случилось", - цитирует Личку "Матч ТВ".
Московское "Динамо" принимало на своем поле подмосковные "Химки" в заключительном матче календарного года в рамках 18-го тура чемпионата России. Игра завершилась уверенной победой столичного клуба. Дублем отметился нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, еще по голу на свой счет записали полузащитник Хорхе Карраскаль и нападающий Вячеслав Грулев.
В первой части сезона "Динамо" набрало 35 очков. Подопечные Марцела Лички занимают 5-е место в турнирной таблице после 18-ти проведенных матчей. "Химки" имеют в своем активе 16 очков и располагаются на 13-й строчке.
Личка - о победе "Динамо" над "Химками": начали сами себе усложнять ситуацию, после второго гола успокоились
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал победу своих подопечных над "Химками" (4:1) в 18-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"