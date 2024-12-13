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Из "Факела" в "Черноморец" может перейти защитник Владислав Мастерной

По информации СМИ, правый защитник воронежского "Факела" Владислав Мастерной может перейти в новороссийский "Черноморец".
Фото: ФК "Факел"
Сообщается, что главный тренер "Черноморца" Олег Василенко проявляет заинтересованность в услугах 29-летнего футболиста. В настоящее время между клубами продолжаются переговоры по поводу трансфера.

Владислав Мастерной выступает за воронежский "Факел" с июля 2019 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 500 тыс. евро. В текущем сезоне он принял участие в 12 официальных матчах (в среднем, 56,4 мин. за игру), в которых получил две желтые карточки, а результативными действиями не отметился.

Источник: Metaratings

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