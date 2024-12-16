- Я уже читал в прессе об интересе со стороны "Локомотива", ЦСКА и "Спартака". Это слухи. Я думаю только об "Акроне", нахожусь в моменте и не задумываюсь о том, что будет сильно позже. Конечно, будет приятно, если кто-то из топ-клубов направит мне предложение.
Опорный полузащитник Стефан Лончар защищает цвета "Акрона" с лета этого года. 28-летний хавбек перешел в российский клуб из "Дебрецена" и подписал контракт до конца июня 2027 года. В составе тольяттинской команды черногорский футболист провел 19 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: "Матч ТВ"
Лончар: читал об интересе "Локомотива", ЦСКА и "Спартака". Это слухи
Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал трансферные слухи вокруг своей персоны.
Фото: ФК "Акрон"