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Агент: если какой-либо клуб захочет приобрести Бабкина, то сделать это будет несложно

Агент полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Бабкина Владимир Кузьмичев рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Какого-то конкретного интереса к Сергею сейчас нет, я об этом точно ничего не слышал. У него существует определенная сумма выкупа, и если какой-либо клуб захочет его приобрести, то сделать это будет несложно. Но сейчас каких-то резких движений не планируем.

Центральный полузащитник Сергей Бабкин перешел из московского "Локомотива" и играет за самарский клуб с осени прошлого года. Действующее соглашение игрока с "Крыльями Советов" рассчитано до конца июня 2027 года. В этом сезоне 22-летний хавбек провел за самарцев 17 матчей в российской Премьер-лиге и 6 игр в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 1,8 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

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