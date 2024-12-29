- Какого-то конкретного интереса к Сергею сейчас нет, я об этом точно ничего не слышал. У него существует определенная сумма выкупа, и если какой-либо клуб захочет его приобрести, то сделать это будет несложно. Но сейчас каких-то резких движений не планируем.
Центральный полузащитник Сергей Бабкин перешел из московского "Локомотива" и играет за самарский клуб с осени прошлого года. Действующее соглашение игрока с "Крыльями Советов" рассчитано до конца июня 2027 года. В этом сезоне 22-летний хавбек провел за самарцев 17 матчей в российской Премьер-лиге и 6 игр в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 1,8 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: если какой-либо клуб захочет приобрести Бабкина, то сделать это будет несложно
Агент полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Бабкина Владимир Кузьмичев рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"