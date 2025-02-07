"Всегда считал Джикию игроком европейского уровня. Жаль, что Георгий так и не попробовал свои силы в Европе. Думаю, у него получилось бы там заиграть", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
В текущем сезоне Георгий Джикия провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ранее Джикия выступал за московский "Спартак", пермский "Амкар" и дзержинский "Химик". На счету центрального защитника 44 матча в составе сборной России и 2 забитых мяча.
Каррера: жаль, что Джикия так и не попробовал свои силы в Европе
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о защитнике "Химок" Георгии Джикии.
Фото: ФК "Химки"