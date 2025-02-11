Как стало известно «Чемпионату» от источника, который знаком с деталями сделки, сегодня, 11 февраля, «Спартак» заключил четырёхлетний контракт с 23-летним аргентинским полузащитником Пабло Солари.
Всего за «Ривер Плейт» Солари сыграл 110 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро. В составе «Ривер Плейта» становился чемпионом Аргентины, а также обладателем трофея чемпионов в 2023 году.
Чемпионат: "Спартак" заключил контракт с полузащитником "Ривер Плейт" Пабло Солари
Московский «Спартак» подписал 4,5-летний контракт с 23-летним аргентинским полузащитником Пабло Солари из «Ривер Плейт».
Фото: IMAGO