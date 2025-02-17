"Речь же идёт не о "Зените", который способен в два раза поднять условия контракта. Если бы у ЦСКА были такие условия, как у "Зенита", то этот футболист точно был бы в команде. "Армейцы" не могут позволить себе такие траты и увеличивать предложения в два раза. Поэтому и возникают такие моменты", - приводит слова Хомухи Legalbet.
Ранее стало известно, что переход 18-летнего бразильского полузащитника Лоррана из "Фламенго" в ЦСКА за 8 миллионов евро сорвался, так как представители футболиста перед его вылетом для прохождения медосмотра потребовали от красно-синих подписать трансферный контракт. В московском клубе отказались это делать, поэтому "армейцы" проинформировали "Фламенго" о прекращении переговоров с Лорраном.
Хомуха - о срыве трансфера Лоррана: ЦСКА не может как "Зенит" в два раза поднять условия контракта
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал срыв трансфера полузащитника "Фламенго" Лоррана в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Фламенго"